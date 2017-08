Gaia dient klacht in ‘als ruiming Belgische bedrijven klopt’

‘Dat er bedrijven uit economische overwegingen hun kippen zouden slachten omwille van de fipronilcrisis, is totaal onaanvaardbaar. Er is geen enkel bewijs dat ruimingen noodzakelijk zouden zijn voor de volksgezondheid’, reageert Gaia op berichten over geruimde pluimveebedrijven.

Tot nu toe zijn in Nederland al 10 à 12 bedrijven geruimd als gevolg van de fipronilcrisis. Dat meldt het bedrijf dat als enige instaat voor het ruimen van pluimveebedrijven. ‘Dat zijn ongeveer 300 à 350.000 kippen’, zegt Johan de Rooij van Van Eck Bedrijfshygiëne. ‘Zoals we nu gepland hebben zijn er nog een 30-tal bedrijven die we nog moeten doen. Dat gaat nog eens over 600.000 tot 1 miljoen kippen.’

Volgens Danny Coulier, voorzitter van de Vlaamse Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders, kan een getroffen bedrijf ofwel wachten tot de contaminatie voorbij is, of kan hij beslissen om zijn bedrijf te ruimen. ‘Maar dat kan enkel na toestemming van het Voedselagentschap.’

Volgens VRT is in ons land intussen ook een bedrijf geruimd. Volgens Coulier was er één bedrijf in Wallonië dat plannen had om te ruimen. Of dat intussen ook gebeurd is, kon hij evenwel niet zeggen.

‘Compleet onaanvaardbaar’

Als het bericht over de ruiming in België zou kloppen, overweegt dierenrechtenorganisatie Gaia juridische stappen. ‘Ik neem contact op met onze raadsman en we gaan bekijken welke stappen we kunnen zetten’, aldus voorzitter Michel Vandenbosch. ‘Als dit klopt, dienen we een klacht in’

De voorzitter vreest dat het gaat om een “paniekreactie” die gebaseerd is op een “economische logica. Want er is geen enkel bewijs dat het ruimen noodzakelijk is voor de volksgezondheid of dat er risico’s zijn voor de consument. Dit is het zoveelste schandaal. Men laat hier opnieuw onschuldige dieren opdraaien voor criminelen die verboden insecticiden hebben verspreid. Dat is compleet onaanvaardbaar.’