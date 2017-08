Adele trakteert kinderen Grenfell Tower op een film

De 29-jarige Britse zangeres Adele heeft haar geld en invloed opnieuw ingezet voor een goed doel: een filmavondje voor de kinderen die door de brand van de Londense Grenfell Tower getroffen werden.

Midden juni ging de Grenfell Tower in Londen in vlammen op. Er vielen naar verluidt 81 doden. Onder de 255 overlevenden waren veel kinderen, en om hun gemoed wat op te krikken, had Adele best wel wat tijd en geld over.

En dus ontving de cinemazaal van shoppincentrum London’s Whiteley’s. Onaangekondigd, dat wel. ‘We wisten enkel dat het om een privéscreening ging’, aldus een van de bezoekers. ‘We wisten zelfs niet dat er een speciale gast aanwezig zou zijn.’

Maar toen Adele opdaagde, was de vreugde compleet. ‘Ze had tijd voor een praatje met iedereen en ging gewoon vooraan in de zaal zitten, te midden van alle kinderen.’ Tijdens de voorstelling van Despicable Me 3 was bovendien ook popcorn, chocolade en water voorzien.