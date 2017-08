De Oekraïner Vasyl Lomachenko heeft zaterdag in het Amerikaanse Los Angeles met succes zijn WBO-wereldtitel bij de supervedergewichten verdedigd.

In de titelkamp gaf zijn Colombiaanse uitdager Miguel Marriaga in de achtste ronde op. Voor de 29-jarige Lomachenko was het al de derde keer dat hij zijn wereldtitel met succes wist te verdedigen.