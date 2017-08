Belgische jongen (13) omgekomen bij verkeersongeval op reis in Duitsland

Afgelopen nacht is nog maar eens een Belgisch gezin betrokken geraakt bij een tragisch verkeersongeval in Duitsland. Daarbij is een dertienjarige jongen gestorven. Zijn vader (56) is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje was op de terugweg van vakantie.

Dat meldt de politie van Tuttlingen zondag in een persbericht. Het ongeval vond plaats op de snelweg A81, tussen de knooppunten Empfingen en Horb. Het voertuig, een busje met zeven inzittenden, week om nog onbekende reden plots naar rechts uit en botste tegen een verkeersbord. Het busje kwam vervolgens met zijn wielen tegen de vangrail terecht, waarna het tegen een boom smakte.

Op terugweg

Alle inzittenden zaten geklemd en moesten bevrijd worden door de hulpdiensten. Voor één inzittende, een dertienjarige jongen, kwam alle hulp te laat. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De 56-jarige bestuurder, de vader van de jongen, werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De vijf andere inzittenden liepen enkel lichte verwondingen op.

Veertien hulpverleners en twee brandweerkorpsen kwamen ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. De exacte oorzaak van het ongeval is momenteel nog niet duidelijk. Een verkeersdeskundige is vannacht nog ter plaatse gekomen om het incident te onderzoeken. Er werd alvast een rijstrook preventief afgesloten. Het busje was volgens de politie op terugweg van vakantie.

Drie op korte tijd

Het incident is intussen al het derde tragische ongeval met Belgen op rij op een Duitse snelweg. Twee weken geleden kwam een restaurantuitbater uit Oosterzele nog om het leven in een zware crash met zijn camper. Zijn vrouw en dochter lagen een tijdje in een kunstmatige coma. Enkele dagen later raakte bij een ander ongeval op de A4 een 48-jarige Belgische vrouw in levensgevaar, haar echtgenoot (56) raakte lichtgewond.