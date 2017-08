Amerikaans onderonsje in WTA-finale Stanford

De Amerikaanse Madison Keys (WTA 21) en haar landgenote Coco Vandeweghe (WTA 24) spelen zondag de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Stanford (hard/776.000 dollar). Derde reekshoofd Keys zorgde voor een verrassing door met de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 4) de Wimbledon-winnares in de halve finales in twee sets (6-3 en 6-2) uit het toernooi te kegelen.

In de finale ontmoet ze Wimbledon-kwartfinaliste Coco Vandeweghe, die weinig problemen ondervond met de achttienjarige Catherine Bellis (WTA 44): 6-3 en 6-1. Vandeweghe speelt haar tweede finale in Stanford nadat ze er in 2012 al eens verloor van Serena Williams. Zij mikt er dit jaar op haar eerste titel van het seizoen. Dat zou de derde WTA-titel in haar carrière worden, net zoals Keys.