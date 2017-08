Noord-Korea krijgt zware sanctie opgelegd

De veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft unaniem ingestemd met nieuwe sancties tegen Noord-Korea. Dat gebeurt naar aanleiding van de recente tests met langeafstandsraketten. Zelfs bondgenoot China gaat dus akkoord met de maatregelen.

Het gaat om een reeks beperkingen op de export. Zo zal het land minder steenkool, ijzererts en andere grondstoffen mogen exporteren. Het zou gaan om ongeveer een miljard dollar, zowat een derde van de totale uitvoer van het land.

Het is niet voor het eerst dat de communistische dictatuur sancties krijgt opgelegd. Het is ondertussen de achtste keer, maar dat heeft tot dusver geen blijvende indruk gemaakt in het land. De tests gingen gewoon door. Ook nu lijkt het onwaarschijnlijk dat Noord-Korea snel zal buigen. De overheidskrant Rodong Sinmun waarschuwde kort voor het goedkeuren van de VN-maatregelen nog dat er een ‘onvoorstelbare vuurzee’ de VS zal overspoelen.

In de praktijk komt de beslissing neer op de zwaarste sanctie die ooit is opgelegd tegen het land. China noemt de maatregelen nodig, maar wijst erop dat deze niet het doel op zich zijn. Toch is dit veelbetekenend, aangezien China de belangrijkste handelspartner is voor Noord-Korea.

Ook Nikki Halley, de ambassadeur van de VS bij de Verenigde Naties, waarschuwt dat dit niet het einde van de crisis zal betekenen. Ze dringt aan op ‘verdere acties’. De Amerikaanse president Donald Trump toonde zich alvast wel opgetogen.

United Nations Resolution is the single largest economic sanctions package ever on North Korea. Over one billion dollars in cost to N.K. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 augustus 2017

De voorbije maanden werd duidelijk dat Noord-Korea vooruitgang heeft geboekt bij de productie van de wapens. Zo kwam vorige week nog een raket in Japanse wateren terecht. Kort daarvoor werd duidelijk dat de raketten krachtig genoeg zijn om het Amerikaanse grondgebied te bereiken.