Benfica zet Vitoria de Guimaraes opzij in Portugese Super Cup

Benfica heeft zijn naam zaterdagavond voor de zevende keer op de erelijst van de Portugese Super Cup gezet. De landskampioen haalde het in Aveiro met 3-1 van bekerhouder Vitoria de Guimaraes.

Jonas (7.) en Seferovic (12.) zorgden al vroeg voor de dubbele voorsprong, Raphina (43.) scoorde op slag van rust de aansluitingstreffer. Na de pauze legde Raul Jimenez (83.) de 3-1 eindstand vast. Benfica mag de Super Cup voor de zevende keer in de lucht steken. De Portugese recordkampioen (36 titels) won de prestigebeker eerder in 1980, 1985, 1989, 2005, 2014 en 2016, maar moest de “Supertaca” ook al twaalf keer aan de tegenstander laten. Vitoria de Guimaraes speelde vier keer om de Super Cup en won de trofee een keer in 1988. .