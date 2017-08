Venezolaanse grondwetgevende vergadering zet procureur-generaal af

De met onbeperkte macht begiftigde Venezolaanse grondwetgevende vergadering heeft zaterdag procureur-generaal Luisa Ortega Diaz uit al haar functies ontheven. Zij was een van de belangrijkste opposanten van de socialistische president Nicolas Maduro geworden.

De vervanger van Ortega is ‘verdediger van het volk’ (ombudsman) Tarek William Saab, liet het nieuwe orgaan na zijn eerste reguliere zitting weten. Tarek William Saab zal de functie maximaal twee jaar uitoefenen.

De beslissing kwam er op voorstel van het Hooggerechtshof.

In de loop van de dag hadden veiligheidstroepen postgevat aan het kantoor van Ortega (59) die had gezegd zich ‘belegerd’ te voelen. Haar was de toegang tot haar kantoor ontzegd. ‘Ik klaag deze willekeur voor de nationale en internationale gemeenschap aan’, liet ze weten.

Tot de maand maart stond ze trouw aan de zijde van Maduro. Haar ambt zou pas in 2021 aflopen.

Alle volmachten

De door Maduro geïnitieerde en internationaal scherp veroordeelde grondwettelijke vergadering beschikt over alle volmachten. Maduro prijst ze als vertegenwoordiger van het volk.

Ortega had vrijdag het toen nog door haar geleide parket-generaal verzocht de inzwering van de grondwetgevende vergadering te annuleren wegens vermoeden van fraude bij de verkiezing ervan.

De constituante omvat bijna alleen aanhangers van de socialist, naast zijn echtgenote en zoon. De oppositie vreest dan ook de instelling van een dictatuur en meer repressie.