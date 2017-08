Duitse technoband Scooter riskeert acht jaar cel voor bezoek aan de Krim

Oekraïne is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de Duitse technoband Scooter, omdat die vrijdag heeft opgetreden op de Krim. Dat gebied werd in 2014 geannexeerd door Rusland. ‘Er illegaal heen reizen is een misdaad met zware gevolgen’, waarschuwde de Oekraïense ambassadeur Andrej Melnyk.

Scooter is via Rusland naar de Krim afgereisd en dat beschouwt Oekraïne als een schending van zijn grenzen. Volgens de autoriteiten waren de Duitsers verwittigd dat ze de wet zouden overtreden. Volgens het Russische persbureau Tass wil de openbaar aanklager de muzikanten verhoren.

Oekraïne houdt systematisch artiesten tegen die willen optreden op de Krim. Eerder dit jaar was er nog een zwaar incident toen Kiev de komst van de Russische kandidate voor het Eurovisiesongfestival tegenhield omdat ze vanuit Rusland naar de Krim was gereisd.

Scooter stond vrijdagavond als headliner op het muziekfestival ZBFest in Balaklava, in de buurt van de havenstad Sebastopol. Fans reageerden uitgelaten op de komst van de Duitsers. Er waren zo’n 30.000 toeschouwers. Ook de frontman van de Duitse groep, H.P. Baxxter, reageerde enthousiast met de boodschap ‘Spasibo, Crimea! See you next time!’.