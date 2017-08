WK ATLETIEK. Bolt kan verrassend laatste 100m niet winnen, Gatlin kroont zich tot sprintkoning

Usain Bolt heeft geen gouden medaille kunnen pakken in zijn laatste honderd meter op het WK in Londen. Hij liep naar de derde plaats. De wereldtitel ging naar de verguisde Justin Gatlin.

De laatste honderd meter van Usain Bolt. Zo kondigde de WK-finale van hét koningsnummer van de sprint zich. De Jamaicaanse sprintkoning wilde met een laatste gouden medaille in schoonheid afscheid nemen van het nummer dat hij jarenlang heeft gedomineerd. Hij en niemand anders zou dat goud grijpen. Daar ging iedereen vanuit, daar op en rond de atletiekpiste. Terwijl alle ogen op Bolt gericht waren, maakte de Amerikaan Coleman, die Bolt had geklopt in de halve finale, zich klaar om roet in het eten van de uittredende held uit de Caraïben te gooien. Gatlin kreeg dan weer een oorverdovend fluitconcert over zich heen bij zijn voorstelling omwille van zijn dopingverleden. Maar dat allemaal in de donkere schaduw van dé big star: Usain Bolt.

De gouden droom van Bolt kreeg echter al een stevige knauw vlak na het startschot. De Jamaïcaan vertrok niet zo flitsend als gewoonlijk en moest al meteen in de achtervolging op Coleman, die als een fusee vertrok. Bolt kwam dichter en dichter. Maar kon net als in de halve finale niet voorbij de Amerikaan op de baan naast hem. Goud naar Amerika? Jawel, maar de gouden plak kwam niet om de nek van Coleman. Want in baan acht snelde de verguisde Justin Gatlin voorbij alles en iedereen en wierp zich als eerste over de eindstreep. De atleet die vooraf werd uitgejouwd snoerde iedereen de mond en vergalde het Bolt-feestje. Coleman pakte zilver, voor Usain Bolt die zijn carrière op de 100m afsluit op een verrassend en toch wel ontgoochelende derde plaats. Afscheid met brons in plaats van goud. Toch liet Gatlin dit memorabel moment niet zomaar voorbijgaan. De nieuwe wereldkampioen knielde na afloop voor de sprintmeester van het afgelopen decennium. En als eerbetoon kan dat toch wel tellen...

Foto: EPA

Foto: REUTERS

Foto: EPA

Uittreden wereldkampioene 1.500m nipt finaliste

In de halve finales van de 1.500m bij de vrouwen heeft uittredend wereldkampioene Ganzebe Dibaba maar nipt de finale gehaald. De Ethiopische eindigde niet bij de eerste vijf voor rechtstreekse kwalificatie. Maar omdat in de andere halve finale trager werd gelopen werd ze alsnog opgevist voor de finale. Een medaille lijkt wel onmogelijk. Sifan Hassan maakte dan weer indruk in de tweede halve finale.

Gudzius pakt goud in discuswerpen

In het discuswerpen bij de mannen is de Litouwer Andrius Gudzius de nieuwe wereldkampioen. Hij haalde het met een worp van 69m21 voor de Zweedse favoriet Daniel Stahl. De Amerikaan Finley gooide de discus 68m03 ver en behaalde daarmee brons.

Gudzius volgt de Pool Piotr Malachowski op. Die kwam deze keer met een worp van 65m24 niet verder dan een vijfde plaats, net voor de Duitse olympische kampioen Robert Harting (65m10).

Philip Milanov, twee jaar terug vicekampioen, werd vrijdag uitgeschakeld in de kwalificaties. Met 63m16, vier meter onder zijn Belgisch record (67m26), werd hij veertiende.

Ayana wint 10 km met grootste verschil sinds 1993

De Ethiopische Almaz Ayana domineerde in de 10 kilometer. Ze liep een groot deel van de wedstrijd solo en behaalde goud in een tijd van 30 minuten 16 seconden en 33 honderdsten. Ze finishte met een voorsprong van 46.37. Dat is het grootste verschil in de WK-geschiedenis. De vorige grootste winstmarge stond op naam van de Chinese Wang Junxia, die in 1993 23.25 voor had op de nummer twee.

Het is de tweede wereldtitel voor Ayana. Twee jaar geleden won ze in Peking de 5.000 meter. Op de 10.000 meter kroonde ze zich vorig jaar in Rio de Janeiro met een wereldrecord (29:17.45) ook tot olympisch kampioene. Tirunesh Dibaba maakte het Ethiopisch een-tweetje compleet met zilver. De Keniaanse Agnes Tirop pakte goud.

Van Niekerk imponeert

Van Niekerk liep zijn reeks in 45.27, achttien honderdsten trager dan Kevin Borlée. Het sprekende gemak waarmee de Zuid-Afrikaan tot die tijd kwam sprak echter boekdelen: de wereldrecordhouder en olympische kampioen in deze discipline is goed. De snelste tijd ging naar Isaac Makwala (Botswana), die zijn reeks afwerkte in 44.55. Beide Borlées plaatsten zich ook voor de halve finales.

Thiam ziet concurrentes afhaken

Nafi Thiam lijkt goed op weg om een gouden plak te halen in Londen, want met Laura Ikauniece-Admidina verdween na de 100 meter horden al meteen een belangrijke tegenstander. De Letse moest geblesseerd afhaken. Ook Katarina Johnson-Thompson zag haar kansen al slinken, al was dat om sportieve redenen: de Britse kwam tijdens het hoogspringen niet boven de 1m86 en verloor zo een pak punten op Thiam.