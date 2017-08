De Russische televisie heeft zaterdag beelden uitgezonden van hun president op vakantie in Siberië. Vladimir Poetin is te zien terwijl hij aan het stuur van een speedboot zit, vist en duikt met een harpoen. Net als in het verleden gaat het om beelden waaruit wederom de liefde voor het buitenleven en voor machosporten blijkt. Poetin was er vergezeld van zijn minister van Defensie, Sergej Sjogjoe.