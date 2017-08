Landa pakt eindwinst in Burgos, Angel Lopez wint zware slotrit

Mikel Landa (Sky) heeft vandaag de 39e editie van de Ronde van Burgos (Spa/2.BC) op zijn naam geschreven. De eindzege van de 27-jarige Spanjaard kwam in de slotrit niet meer in gevaar.

In die vijfde etappe was de zege voor Miguel Angel Lopez (Astana). Na 136 kilometer tussen Comunero de Revenga en Lagunas de Neila was de Colombiaan in de bergrit met aankomst bergop vijf seconden sneller dan de Spanjaard Enric Mas (Quick Step). Landa kwam op elf seconden als derde over de meet. Eliot Lietaer (Sport Vlaanderen-Baloise) finishte op de tiende plaats, op net iets meer dan een minuut van de winnaar.