De Washington Mystics hebben vrijdagavond in de WNBA een nipte 76-74 nederlaag geleden bij de San Antonio Stars. Emma Meesseman was bij de bezoekers goed voor vijftien punten en zes assists.

De Mystics missen de komende twee tot drie weken nog sterspeelster Elena Della Donne, die geopereerd werd aan een ligament in de linkerduim. Het team na veertien zeges en tien nederlagen momenteel vierde in de WNBA. De eerste acht teams plaatsen zich voor de play-offs in september.