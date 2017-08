BELGEN OP WK ATLETIEK. Thiam begint goed aan zevenkamp, beide Borlées in halve finale 400 meter

Nafi Thiam is goed begonnen aan haar medaillejacht op het WK atletiek. Op het eerste onderdeel van de zevenkamp, de 100 meter horden, liep ze een tijd van 13.54. Ze staat voorlopig elfde in de tussenstand. Kevin Borlée kwalificeerde zich in zijn reeks direct voor de halve finales van de 400 meter, zijn broer Jonathan loopt zo meteen nog zijn reeks.

Thiam liep met haar 13.54 precies twee tienden boven haar persoonlijk record en net iets sneller dan tijdens de Spelen in Rio, waar ze 13.56 realiseerde. Daarmee was onze landgenote vierde in haar reeks en scoorde ze 1044 punten. Na het eerste nummer in de zevenkamp is ze elfde in de tussenstand. De eerste leidster is de Nederlandse Nadine Visser, die een toptijd realiseerde van 12.85 en zo 1147 punten verzamelde. De Britse Katarina Johnson-Thompson, samen met Thiam dé topfavoriete voor goud, staat nu zesde met 1075 punten. Hanne Maudens, de andere Belgische deelneemster in de zevenkamp, is voorlopig voorlaatste met 913 punten.

Foto: BELGA

Thiam en Maudens zullen later vandaag nog drie keer in actie komen. Om 12u30 volgt het hoogspringen, om 20u het kogelstoten, en om 22u de 200 meter. Zondag eindigt de zevenkamp met de drie laatste nummers: het verspringen om 11u, speerwerpen om 12u45 of 14u, en het afsluitende nummer, de 800 meter, om 21u40.

Kevin Borlée rechtstreeks geplaatst, Jonathan door het oog van de naald

Met Kevin en Jonathan Borlée kwamen ook twee Belgen uit in de reeksen van de 400 meter. Kevin liep een tijd van 45.09, waarmee hij derde was in zijn reeks. De Tsjech Pavel Maslak (vierde) liep 45.10, waardoor Borlée zich dus nipt plaatste. Hij gaat meteen door naar de halve finale, aangezien de top drie van elke reeks meteen doorstoot. De winnaar van de reeks was de Amerikaan Fred Kerley (44.92).

Foto: EPA

Jonathan Borlée werd in zijn reeks vierde en liep een tijd van 45.70, waarmee hij zich op het laatste nippertje nog wist te plaatsen voor de halve finales. In de lijst van snelste verliezers stond hij op nummer zes, enkel de zes snelste lopers mochten alsnog door naar de halve finales.