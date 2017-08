Opnieuw lange files op vakantiewegen

Het wordt opnieuw een bijzonder druk weekend op de Europese wegen, zowel voor vertrekkende als voor terugkerende automobilisten.

Dat meldt Touring. Zo staan er zaterdagochtend lange files in de Franse Rhônevallei, aan de Zwitserse St-Gothardtunnel en aan de Oostenrijkse Tauerntunnel.

Voor wie zaterdag op vakantie vertrekt, wordt het volgens Touring een zwarte dag voor de regio Rhône-Alpes in Frankrijk en een rode dag voor de rest van Frankrijk en voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Spanje. Touring verwacht vooral drukte tussen 8 uur en 17 uur, met een piek rond 13 uur.

Voor wie terugkeert, verwacht Touring een rode dag in heel Europa. De piek daar ligt in het begin van de namiddag.

In Frankrijk was het zaterdagochtend al lang aanschuiven in de Rhonevallei met lange files tussen Lyon en Valence. Verder zijn er ook vertragingen o de A9 Orange-Spanje.

In Zwitserland was er de hele nacht druk verkeer met vertragingen aan de St-Gothardtunnel. Omstreeks 7.15 uur was er sprake van 6 kilometer file en een wachttijd van 1 uur. In Oostenrijk staan er files op de A10 aan de Tauerntunnel.