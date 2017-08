Teuns wordt derde Belg in WorldTour-stand

Dylan Teuns (BMC) is na zijn eindoverwinning in de Ronde van Polen opgeklommen naar de 38e plaats in de vrijdag gepubliceerde WorldTour-standen. De leidersplaats van Teuns’ ploegmaat Greg Van Avermaet kwam niet in gevaar.

Van Avermaet (2.728 punten) behoudt zijn riante voorsprong op de Pool Michal Kwiatkowski (Sky/2.171) en de Spanjaard Alejandro Valverde (Movistar/2.105). Philippe Gilbert (Quick-Step Floors/1.765)) is de tweede Belg op de achtste stek. De Italiaan Domenico Pozzovivo (AG2R La Mondiale), zesde in de Ronde van Polen, komt de voor het overige ongewijzigde top 20 binnen. Man in vorm Teuns wint 48 plaatsen en strandt met 753 punten op de 38e stek. Oliver Naesen (AG2R La Mondiale/670) en Jasper Stuyven (Trek-Segafredo/612) zijn de andere twee Belgen in de top 50.

In het ploegenklassement blijft Quick-Step Floors met 10.250 punten comfortabel aan de leiding, al knabbelen Team Sky (9.137) en BMC (9.019) aan de voorsprong van de Belgische WorldTour-formatie. Lotto Soudal (3.231) blijft vijftiende.

Foto: BELGA

Standen op 4 augustus:

Individueel:

1. (1) Greg Van Avermaet (Bel/BMC) 2.728 punten

2. (2) Michal Kwiatkowski (Pol) 2.171

3. (3) Alejandro Valverde (Spa) 2.105

4. (4) Tom Dumoulin (Ned) 2.071

5. (5) Daniel Martin (Ier) 2.040

6. (6) Richie Porte (Aus) 1.882

7. (7) Chris Froome (GBr) 1.824

8. (8) Philippe Gilbert (Bel) 1.765

9. (9) Nairo Quintana (Col) 1.711

10. (10) Peter Sagan (Svk) 1.696

...

38. (86) Dylan Teuns (Bel) 753

45. (41) Oliver Naesen (Bel) 670

50. (48) Jasper Stuyven (Bel) 612

58. (57) Jens Keukeleire (Bel) 526

66. (64) Tiesj Benoot (Bel) 427

69. (67) Sep Vanmarcke (Bel) 418

79. (76) Yves Lampaert (Bel) 342

81. (83) Tom Boonen (Bel) 339

90. (87) Tim Wellens (Bel) 289

Ploegen:

1. (1) Quick-Step Floors (Bel) 10.250 punten

2. (2) Team Sky (GBr) 9.137

3. (3) BMC (VSt) 9.019

4. (5) Orica-Scott (Aus) 6.565

5. (4) Movistar (Spa) 6.318

...

15. (15) Lotto Soudal (Bel) 3.231