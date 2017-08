Dylan Teuns weet nu wat winnen is: “Heb de stap gezet om de winnaar te worden die ik was bij de beloften”

Maandag 24 juli boekte Dylan Teuns (BMC) in de Ronde van Wallonië zijn eerste profzege, geen twee weken later zit hij al aan vijf stuks. “Ik heb de stap gezet om de winnaar te worden die ik was bij de beloften”, verklaarde de 25-jarige Limburger vrijdag na zijn eindzege in de Ronde van Polen.

“De jongste twee jaar reed ik wel al wat mooie resultaten in de zwaardere wedstrijden, maar de overwinning bleef uit. In Wallonië had ik echt veel vertrouwen in mezelf en als je dan twee dagen voor de Ronde van Polen hoort dat je samen met Samuel Sanchez kopman wordt van het team, weet je dat ook het team in je gelooft. Het zelfvertrouwen werd er alleen maar groter op. En nu stapelen de successen zich op. Het is moeilijk te geloven. Dit moet nog even bezinken.”

“In de slotrit kwam het er vooral op aan kalm te blijven. Op de klim zat ik op mijn limiet, maar gelukkig had ik de steun van Tejay van Garderen. Hij was de perfecte ploegmaat. Het hele team was trouwens fantastisch. Het vertrouwen dat ze me schonken gaf me echt een boost. Ik ben nog jong en als renners met zo’n palmares en zo veel ervaring in je geloven, is dat een hele eer. In de slotfase heeft Majka me drie keer aangevallen en kon ik telkens aanklampen. In de eindsprint deed het verschrikkelijk pijn, maar ik wist waar ik het voor deed en gaf alles wat ik mijn benen had.”