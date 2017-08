‘Meest gehate man van de VS’ veroordeeld voor fraude

De rechtszaak tegen Martin Shkreli, ook wel ‘de meest gehate man van de Verenigde Staten’ genoemd, heeft tot een veroordeling voor fraude geleid.

De Amerikaanse ondernemer Martin Shkreli was een expert in zogenaamde ‘Ponzifraude’. Dat is een vorm van oplichting waarbij investeerders beleggingen met aantrekkelijke rendementen en een laag risico worden beloofd. Maar eigenlijk dient hun inleg vooral om beleggers uit te betalen die eerder hebben geïnvesteerd.

Shkreli verloor miljoenen dollars, die hij eerst als ceo van farmabedrijf Retrophin uit zijn eigen bedrijf had ontvreemd. Zo wilde hij de beleggers terugbetalen bij wie hij zwaar in het krijt stond. Maar zijn bijnaam verdiende hij vooral door de prijs van een een hiv-remmer op te trekken van 13,5 naar 750 dollar, en dat terwijl er geen alternatief voor bestond.

De verdediging probeerde Shkreli tijdens de rechtszaak voor te stellen als een man vol goede bedoelingen. Maar de Amerikaanse rechtbank in New York hechtte daar vrijdag geen geloof aan en oordeelde dat Shkreli schuldig was aan drie vormen van fraude. Op vijf andere aanklachten, werd hij evenwel onschuldig bevonden.