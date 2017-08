Het federale zomerakkoord steunt op wankele politieke evenwichten. Het onderlinge wantrouwen, vooral tussen CD&V en N-VA, blijft groot.

Lachende gezichten, schouderklopjes en een stralende premier Charles Michel (MR). Die leek met het zomer­akkoord het onmogelijke te hebben gerealiseerd. Iedere partij kreeg waar ze al maanden om vroeg. CD&V heeft zijn vermogensbelasting beet, de N-VA de verlaging van de vennootschapsbelasting, en Open VLD de activering van het spaargeld. De begroting moest er even voor op de lange baan, maar dat mocht de pret op Tomorrowland niet bederven. De regering was van lopende zaken naar hardlopende zaken overgeschakeld, ging de boutade. Met dank aan de voorzitters Wouter Beke (CD&V) en Bart De Wever (N-VA), wier Kumbaya-moment in april de doorstart van de regering mogelijk had gemaakt.

Micheltaks

Een goede week na het akkoord blijkt het een doorstart met veel vraagtekens. Net zoals vorige jaren is het afwachten of wat in de zomer is beslist, het komende jaar overleeft. Het onderlinge wantrouwen daarover, vooral tussen de N-VA en CD&V, is niet weggewerkt, integendeel. De manier waarop men bij de N-VA openlijk poneert dat de Arco-deal de Europese toets niet doorstaat, legde deze week al een open zenuw bloot (DS 2 augustus). Maar het gaat dieper.

Neem de heffing op de effectenrekening van 0,15 procent vanaf 500.000 euro. Uit de notificaties blijkt dat die effectief alleen zal gelden voor particulieren. Vennootschappen blijven dus buiten schot. Dat hoewel vermogende Belgische families hun beursgenoteerde aandelen veelal via holdings aanhouden. Van een heuse miljonairstaks lijkt plots nog amper sprake. De verwachte opbrengst, 254 miljoen euro, is volgens fiscalisten onhaalbaar.

Zowel bij de oppositie als bij de coalitiepartners klinkt het dat CD&V (alweer) met een kluitje het fiscale riet is ingestuurd. Maar bij CD&V bekijkt men de zaak helemaal anders. ‘De minister van Financiën moet deze maatregel hoe dan ook in functie van dit budget uitwerken’, luidt het bij de christendemocraten. Haalt Johan Van Overtveldt (N-VA) minder binnen, dan zal CD&V niet aarzelen om opnieuw de plaat op te zetten dat Van Overtveldt de boel saboteert. De wolfsklem staat open, met de begrotingscontrole in Pasen gaat ze misschien al dicht. Van Overtveldt, die zich voorlopig sterk maakt eventuele achterpoortjes te zullen sluiten, zal er in dat geval op wijzen dat hij die 254 miljoen euro niet in de tabellen heeft ingeschreven.

Dat deed eigenlijk Michel, benadrukt men bij CD&V. Had de premier trouwens niet die effectentaks voorgesteld? ‘We hadden het ook de Micheltaks kunnen noemen’, klinkt het. Iedereen moet mee in bad.

Quid pro quo

Het zomerakkoord bevat zelfs een heuse quid pro quo. Het principe van de fiscale consolidatie – waarbij grote bedrijven de verliezen van dochterbedrijven in de Europese Unie kunnen aftrekken van hun belastingfactuur – zou heel bewust pas in 2020 worden ingevoerd. Rijdt Van Overtveldt de effectentaks in de gracht, dan komt die consolidatie in het gedrang, zo valt te horen. Ook de taxshift en de verlaagde vennootschapsbelasting vinden pas hun beslag in 2020. Reden genoeg dus voor de N-VA om de huidige coalitie te willen voorzetten en zo te waken over de goede afloop. Dan helpt het om de wensen van de coalitiepartners niet te helpen realiseren, zo redeneert men bij CD&V.

Die redenering lijkt misschien vergezocht, maar in het voorjaar leefde tot hoog bij CD&V wel degelijk de vrees dat de N-VA aanstuurde op vervroegde verkiezingen. Onder meer de uithaal van staatssecretaris Zuhal Demir, die de Vlamingen waarschuwde voor ‘moslimpartij CD&V’, werd gezien als een manier om CD&V uit te roken.

Dankzij het zomerakkoord en het lossen van de begrotingsdiscipline is de onmiddellijke dreiging van dat scenario weg, maar de twijfel blijft. Zeker in 2018 zijn de christendemocraten als de dood dat de gemeenteraadsverkiezingen overvleugeld zouden worden door een federale campagne.

Doen de coalitiepartners soms wat minnetjes over de verwezenlijkingen van CD&V, dan steekt men daar niet weg dat het belastingvrij bijklussen tot 500 euro – een belangrijke trofee voor Open VLD – in de praktijk amper te regelen valt buiten de non-profit. Open VLD-vicepremier Alexander De Croo trekt dan weer openlijk in twijfel of de verlaging van de vennootschaps­belasting wel degelijk budgetneutraal is. ‘We zullen moeten besparen om onze hervormingen te financieren’, liet hij zonder verpinken optekenen in De Tijd.

De lijm van het zomerakkoord is geen herwonnen vertrouwen, maar een berekend wantrouwen in de slaagkansen van de andere partijen. Een solide basis voor Michel om de regeerperiode rustig af te werken, is dat allerminst.