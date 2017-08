VN: ‘Misdaden tegen de mensheid in Congo’

Kindsoldaten die aan hekserij doen maken een belangrijk deel uit van de Kamwina Nsapu, een van de Congolese milities die betrokken is bij het geweld in Kasaï. Meisjes moeten bijvoorbeeld het bloed van hun slachtoffers drinken.

Onderzoekers van de Verenigde Naties ondervroegen in juni in Angola een honderdtal slachtoffers die tussen half maart en half juni weggevlucht waren voor het geweld in de regio Kasaï in Congo. De verhalen die ze optekenden, wijzen erop dat er in het conflict mogelijk misdaden tegen de mensheid begaan zijn door alle partijen, luidt de conclusie.

Op basis van de afgenomen interviews alleen al, telde het VN-team minstens 282 slachtoffers, onder wie 113 vrouwen en 68 kinderen. 251 mensen werden standrechtelijk of buitengerechtelijk geëxecuteerd. 62 kinderen kwamen om, onder wie 30 jonger dan acht jaar.

Maar dat is maar het topje van de ijsberg: er vielen in Kasaï al duizenden slachtoffers, zegt de VN. Monusco, de VN-missie in Congo, vond al zeker tachtig massagraven. De vluchtelingenorganisatie UNHCR gaat ervan uit dat 30.000 mensen vluchtten naar Angola. 1,3 miljoen mensen zochten veiligheid elders in Congo.

Slachtpartij

Het geweld begon in augustus vorig jaar met een vrij banaal conflict tussen Kinshasa en een lokale, traditionele leider die bekend stond als Kamwina Nsapu. Een jaar later is het ontaard tot een slachtpartij tussen de opstandige Kamwina Nsapu-militie, de regeringsgezinde Bana Mura-militie, en regeringssoldaten.

Een groot deel van de leden van de Kamwina Nsapu zijn kinderen, jongens en meisjes, soms niet ouder dan zeven jaar, aldus het rapport. De lokale bevolking is ervan overtuigd dat de Kamwina Nsapu magische krachten hebben, en de leden van de militie zelf denken dat ze met hekserij - bijvoorbeeld door meisjes bloed van hun slachtoffers te laten drinken - onoverwinnelijk kunnen worden.

Dat geloof in magie verklaart mogelijk mee waarom het conflict al zo lang aansleept, aldus het rapport. De lokale bevolking is bang van de Kamwina Nsapu. Daardoor kan de kleine, slecht bewapende militie die voor een deel uit kinderen bestaat, zo lang standhouden tegen het reguliere Congolese leger.

Machetes

De andere militie, de Bana Mura, bezondigt zich dan weer aan etnische zuivering. Zij vallen dorpen aan en moorden daar de Luba en de Lulua uit, de bevolkingsgroepen waartoe de Kamwina Nsapu-leden horen. Ze gaan hen te lijf met messen, machetes en geweren, mensen worden levend verbrand in hun eigen huizen.

Volgens verschillende getuigen worden de Bana Mura daarbij vaak aangevoerd, of gesteund, door lokale politie en soldaten. Ook die maken zich schuldig aan schendingen van de mensenrechten. Drie verschillende getuigen vertelden onafhankelijk van elkaar hoe soldaten op 10 juni raketten afschoten op een kerk in het dorp Djiboko. Zestig tot negentig mensen die er een eredienst bijwoonden, kwamen om.

Zeid Ra’ad al-Hussein, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, zei bij de voorstelling van het rapport dat de getuigenissen een ‘ernstige waarschuwing’ waren voor de Congolese regering dat ze een einde moet maken aan het geweld, vooraleer het ontaardt in een massale etnische zuivering. De VN stuurde trouwens een team naar de regio omdat de regering te laks optreedt tegen het geweld.

Scott Campbell, die bij het mensenrechtenagentschap van de VN verantwoordelijk is voor Midden- en West-Afrika, had het zelfs over ‘medeplichtigheid’ van president Kabila. De VN vrezen dat hij de chaos in de regio kan misbruiken om de verkiezingen, die vorig jaar al hadden moeten plaatsvinden, opnieuw uit te stellen.