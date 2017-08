Veteraan Robbie Keane zet carrière voort in Indiase Super League

Robbie Keane breit een verlengstuk aan zijn carrière bij Atlético de Kolkata in de Indiase Super League, zo maakte de club vrijdag bekend.

De 37-jarige Keane zat zonder club nadat hij eind vorig jaar afscheid nam van LA Galaxy, waar hij ploegmaat was van voormalig Rode Duivel Jelle Van Damme. Keane besliste toen zelf om zijn aflopende contract in Los Angeles niet te verlengen.

De Ierse recordinternational en topschutter aller tijden (146 caps, 68 goals) tekende in de zomer van 2011 voor LA Galaxy. Hij werd met de Californische club drie keer kampioen (in 2011, 2012 & 2014). Vorig seizoen werd Galaxy in de play-offs van de Major League Soccer in de kwartfinales uitgeschakeld door de Colorado Rapids. Voor Keane naar de MLS trok, speelde hij in Engeland bij onder meer Wolverhampton, Coventry, Tottenham (2002-2008, 2009-2011), Leeds, Liverpool, West Ham en Aston Villa. Hij droeg ook het shirt van Inter en Celtic.

Bij regerend landskampioen Atlético de Kolkata krijgt hij met Teddy Sheringham een oude bekende als trainer. Beide spitsen waren destijds bij de Spurs nog ploegmaats.