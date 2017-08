De Lijn: ‘Chauffeurs hadden onwel geworden man in principe moeten opmerken’

De 27-jarige man die onwel werd op een tram in Antwerpen, maar pas na zeven uur opgemerkt werd, had in principe opgemerkt moeten worden aflossende trambestuurders, geeft De Lijn toe. ‘De chauffeurs zullen hierover aangesproken worden en zullen hun verhaal kunnen doen, daarna zullen we bekijken of we er vervolg aan moeten geven.’

In Antwerpen is donderdag ter hoogte van de Franklin Rooseveltplaats een 27-jarige man gereanimeerd moeten worden nadat hij onwel was geworden op een tram. De man zat op dat moment al meer dan zeven uur op een van de achterste stoelen van de tram. Allicht merkte niemand iets op omdat hij in een diepe slaap verzonken leek. De onfortuinlijke man werd in levensgevaar naar het Middelheimziekenuis afgevoerd.

Volgens De Lijn gebeurt het regelmatig dat er een persoon in slaap valt op een tram of bus en is het gebruikelijk dat de chauffeur die dat opmerkt hulp inroept om de passagier in kwestie te wekken, aangezien de ervaring leert dat personen in een dergelijke situatie soms agressief reageren.

‘Verder kijken onze chauffeurs bij een aflossing aan een terminus normaal gezien de hele tram eens na, dus in principe hadden ze in dit geval de man achteraan moeten opmerken’, aldus Nijs. ‘Op lijn 24 is de tram echter zelden volledig leeg, ook aan terminus Silsburg stappen er meteen nieuwe reizigers op. Bovendien ging het hier ook nog eens om een lange hermelijntram waar je vooraan niet altijd zicht hebt op de hele tram.’

De Lijn roept in ieder geval reizigers die zien dat er iets mis is met een andere passagier op om dat meteen te melden aan de bestuurder.