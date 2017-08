Diarree houdt Zwitserse economie op

In Zwitserland haasten elk jaar 175.000 mensen zich naar de dokter omwille van acute diarree. In bijna negen op de tien gevallen houdt die de patiënt enkele dagen thuis, wat voor druk zorgt op de economie. Dat blijkt vrijdag uit een studie waarvan de resultaten gepubliceerd werden in het magazine Infection.

De arbeidsongeschiktheid duurt gemiddeld vier dagen, blijkt uit het onderzoek van het Zwitserse tropisch instituut en de overheidsdienst volksgezondheid. De meest voorkomende boosdoener zijn bacteriën van het genre Campylobacter.

‘Het is verrassend dat voor een dergelijk gezondheidsprobleem, er zo weinig preventie gebeurt’, zegt Claudia Schmutz, epidemioloog en auteur van de studie. ‘Onze gegevens tonen dat acute diarree jaarlijks voor evenveel medische consultaties zorgt als een griepseizoen.’

Bovendien wordt in slechts tien procent van de gevallen onderzocht wat aan de oorzaak ligt van het ongemak. Iemand met diarree heeft er over het algemeen geen grote boodschap aan om te weten of een bacterie of virus verantwoordelijk is, maar die informatie kan wel belangrijk zijn om op nationaal niveau preventiemaatregelen te kunnen nemen