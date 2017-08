Anderlecht-trainer Weiler: “Vermaelen kan ons helpen”

Voor het eerst in 2017 verscheen René Weiler deze middag nog eens in de perszaal van Neerpede voor een vooruitblik op het komende competitieweekend. De Zwitser liet, zoals we hem kennen, niet het achterste van zijn tong zien maar gaf wel zijn mening over enkele actuele dossiers. Een overzicht.

• De interesse in Vermaelen:

“Zonder twijfel iemand die ons kan helpen”

Door de dunne spoeling centraal achterin én rekening houdend met een mogelijk van Kara is Anderlecht op dit moment vooral op zoek naar defensieve versterking. De club informeerde bij Thomas Vermaelen, die liet weten dat hij een verhuis naar Brussel zeker niet wil uitsluiten. Nieuws dat bij Weiler als muziek in de oren moet klinken: “Mijn voorkeur gaat uit naar een verdediger die ons onmiddellijk kan helpen gezien het zware programma wat ons te wachten staat. Een speler die het gewend is om op een hoog niveau te spelen. Iemand als Thomas Vermaelen is dus zonder twijfel iemand die ons kan helpen.”

• De interesse voor Dendoncker:

“De transfermarkt draait door”

Naast Kara dreigt Weiler ook nog altijd Leander Dendoncker kwijt te spelen. Atletico, Everton en Man U trekken aan zijn mouw maar Anderlecht wil ten laatste op 15 augustus weten waar het aan toe is. Daarna laten ze hem in principe niet meer gaan. “Als trainer is dat moeilijk voor mij omdat ik er geen invloed op heb. Ik werk met de spelers die ik ter beschikking krijg en ik hoop dat we met die spelers het seizoen ook kunnen volmaken. Los daarvan heb ik de indruk dat de transfermarkt aan het doordraaien is. C’est la folie. De bedragen die genoemd worden in de transfer van Neymar zijn cijfers die ik me niet eens kan inbeelden. Ik vind dat jammer want iedereen praat nu over geld terwijl ik het liever heb over het voetbal zelf.”

• De doelmannenkwestie:

“Svilar moet volgende stap zetten”

Met Frank Boeckx die bijna hersteld is van zijn operatie aan de rug beschikt Weiler binnenkort over vier doelmannen. Eentje teveel. Na nummer één Matz Sels krijgt Davy Roef voorlopig het vertrouwen als tweede doelman. “Ik heb nooit gezegd dat hij geen goede doelman is. Alleen was hij vorig seizoen nog wat jong en miste hij ervaring. Maar op dit moment is hij mijn tweede doelman.” Anderlecht dreigt zo wel zijn toptalent Mile Svilar te verliezen. De 18-jarige Svilar weigert bij te tekenen omdat hij dit seizoen al had gerekend op een basisplaats. “Een moeilijk verhaal waar ik zelf ook niet alle details van ken”, aldus Weiler. “Ik zie een heel jonge doelman die tot nu toe alleen maar bij de jeugd heeft gespeeld. Het is nu tijd voor hem om de volgende stap te zetten in het volwassen voetbal. Dat kan voor mij gebeuren via een uitleenbeurt maar het is niet aan mij om dat te beslissen.”

Ook spits Sylvère Ganvoula komt volgens Weiler nog in aanmerking voor een uitleenbeurt. “Ook hij is nog jong en heeft maar een half seizoen bij Westerlo gespeeld. Hij maakt wel progressie maar of dat genoeg is voor wat er hier van hem gevraagd wordt weet ik nog niet. Ik ben blij dat hij er nog is maar in de komende weken zullen we de knoop moeten doorhakken. Maar ik reken dit seizoen wel op minimum 2 en misschien zelfs 3 centrumspitsen.”

• De wedstrijd tegen KV Oostende

“Tevreden over Teo”

Nadat KV Oostende met opgeheven hoofd het Europese toneel verlaten heeft maken ze zich aan de kust al op voor hun volgende prestigeduel: zondag om 18 uur op bezoek bij de landskampioen. Op zware benen bij de Kustboys na het duel tegen Marseille rekent Weiler in ieder geval niet. “Zo vroeg in het seizoen speelt die vermoeidheid nog geen rol. Ik verwacht dus zeker een moeilijke wedstrijd. KV Oostende is een ploeg met veel kwaliteiten. Één van de beste teams in België. Ik dnek dat ze redelijk defensief zullen beginnen en speculeren op de tegenaanval. Zelf willen we vooral op zoek gaan naar doelpunten. Tegen Antwerp is dat ons niet gelukt, voor eigen publiek willen we natuurlijk wel doelpunten maken.”

Voor die doelpunten blijft Weiler het volle vertrouwen behouden in Teodorczyk ondanks zijn ongelukkige partij op de Bosuil. “Nog meer scoren dan vorig seizoen zal sowieso al moeilijk zijn voor hem”, grijnst Weiler. “Tegen Antwerp stond hij tegen een sterk blok maar heeft hij toch hard gewerkt voor de ploeg. Als hij zo verder doet zal ik tevreden zijn. Natuurlijk wil Teo vooral belangrijk zijn met zijn doelpunten maar als anderen kunnen profiteren van de ruimtes die hij creëert ben ik als coach ook tevreden over zijn werk.”