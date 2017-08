'Ik ben naar PSG gekomen omwille van de uitdaging.' Dat liet Neymar optekenen bij zijn eerste persconferentie in Parijs. De duurste voetballer aller tijden liet meteen ook weten in klaar te zijn om meteen te debuteren bij PSG, dat zaterdag start aan de Ligue 1 met een thuiswedstrijd tegen Amiens. Ook had Neymar mooie woorden over voor zijn ex-collega's bij FC Barcelona.