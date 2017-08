Brandweer kan het niet langer aanzien: in België dubbel zoveel doden in branden als in Nederland

De 20 Vlaamse brandweerzones gaan ­samen campagnes en studies opzetten om het hoge aantal dodelijke woningbranden naar beneden te krijgen. Dringend nodig, zeggen ze: de eerste jaarhelft vielen er in ons land 32 doden bij woningbranden, in Nederland maar 14. 'De preventie rond woningbranden móét dringend veel beter', zegt Marc Ceyssens, voorzitter van de Brandweervereniging Vlaanderen.

Vorig jaar was voor ons land een ramp qua brandveiligheid, met maar liefst 78 doden bij woningbranden, een triest record. Sommigen hoopten dat het een samenloop van omstandigheden was, die zich dit jaar niet zou herhalen.

Maar de schrikbarende trend houdt aan: de eerste jaarhelft – tot en met juli – kwamen in ons land al 32 mensen bij branden om het leven, van wie 18 in Vlaanderen. Ter vergelijking: in Nederland – dat 6 miljoen inwoners meer telt – stierven in dezelfde periode slechts 14 mensen in een brand.

'België doet het op het vlak van woningbranden bar slecht. Kijk naar de Nederlandse cijfers, maar ook Duitsland scoort fors beter', zegt brandweercommandant Marc Ceyssens, tevens voorzitter van de overkoepelende Brandweervereniging Vlaanderen (BVV).

Te weinig rookmelders

Om het tij te keren, gaan de twintig Vlaamse brandweerzones nu samen campagnes en studies opzetten, 'om de bevolking beter te infor­meren over de gevaren van woningbranden én hoe die te voorkomen, en om als brandweer ook zelf een beter zicht te krijgen op de oorzaken van deze branden.'

Al zijn er al sterke vermoedens waarom België slechter scoort dan de buurlanden. 'In veel woningen in Vlaanderen zijn er nog steeds geen of veel te weinig rookmelders. En vaak werken de aanwezige brandmelders allang niet meer', zegt Ceyssens.

Ook het verschil in wet­geving tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië speelt mee – 'dat leidt tot onduidelijkheid' – plus het gebrek aan goede brandpreventie. 'Ons land heeft na de vreselijke brand in de Innovation in Brussel terecht zwaar in­gezet op het voorkomen van branden in publieke gebouwen en bedrijven. Er is echter minder aandacht gegaan naar het voorkomen van woningbranden. Op dat vlak hebben we op de buurlanden een achterstand van 8 à 10 jaar in te halen', zegt Ceyssens nog.

Brandweer te lang onderweg

De samenwerking tussen de Vlaamse brandweerzones – in overleg met Binnenlandse ­Zaken – moet nu het aantal dodelijke woningbranden sneller terugdringen.

'Ook hoe de brandweer zelf te werk gaat, nemen we onder de loep, met het oog op eventuele bijsturingen', zegt Tim Renders, brandveiligheids­expert bij de Vlaams-Brabantse brandweerzone Oost. En, zegt Ceyssens, 'in een aantal landelijke gebieden in Vlaanderen duurt het vandaag soms nog te lang voor de brandweer ter plaatse is.'