Vele kleintjes maken een groot bierland

In België zijn er 239 brouwerijen, volgens Zythos, de nationale vereniging van bierproevers. 105 daarvan zijn sinds 2010 opgericht. Het merendeel zijn microbrouwerijen, bedrijfjes die het liever kleinschalig houden. Omdat ze de financiële draagkracht van grote brouwerijen niet hebben, en omdat ze veelal houden van de ambachtelijke manier van werken.

Deze microbrouwers vormen de voorhoede van de moderne Belgische biercultuur, gekenmerkt door een innovatieve doe-het-zelf mentaliteit. Hoewel er de laatste jaren een stevige minderverkoop is van bier (-3,3% in 2016), ziet de Federatie van Belgische Brouwers de toekomst toch rooskleurig tegemoet.

'Het lijkt contradictorisch dat we steeds minder bier verkopen, en toch meer brouwerijen hebben, maar dat is het zeker niet,' legt Jean-Louis Van de Perre, voorzitter van de Federatie van Belgische Brouwers uit. 'De nieuwe brouwers zijn veelal klein, dus hun impact op het verkochte volume is laag. Het consumptiepatroon van de Belg is ook veranderd, we drinken minder pils en meer speciaalbier. Bovendien - en dat is zeker positief - gaat de Belg meer op een verantwoorde manier genieten van het bier. We drinken ook vaker thuis.'

De voorzitter wijst op het feit dat hoewel de nationale consumptie van bier wel daalt, de export het verlies kan compenseren - 'en zelfs meer'. Zo wordt er twee-derde van de Belgische productie aan het buitenland verkocht. 'Ook kleinere brouwers doen dit', aldus Van de Perre.

Hieronder ziet hoeveel brouwerijen er jaarlijks zijn bijgekomen sinds 2010.

Vaak zijn de microbrouwers begonnen in hun garage of keuken, enkel gewapend met een passie voor het vak. Gebeten door de microbe, en gesterkt door plaatselijk succes commercialiseren ze hun operatie. Interessant voor onze biercultuur is dat zij vaak nog de vrijheid hebben om te experimenteren. Nieuwe brouwsels bieden ze dan ook geregeld aan vrienden en kennissen aan. Soms worden ze tijdens begeleide bezoeken tussen de bierketels geschonken. Speciale bierkaarten met "experimenteel bier" geven brouwers de kans om hun creaties af te toetsen aan de markt.

Gino Vantieghem van Brouwerij De Feniks in Heule probeert de traditionele Belgische brouwcultuur te verzoenen met moderne invloeden. 'Wij inspireren ons op een mixstijl, waarbij we Amerikaanse invloeden combineren met de Belgische technieken. België heeft zich lang vastgehouden aan traditie, en dat is mooi, maar het zorgt er wel voor dat er veel stijlen zijn die we hier niet kennen."

De brouwer hoopt deze patstelling te doorbreken door het gebruik van speciale ingrediënten 'in de context van de Belgische traditie'. Zo gebruikt hij nieuwe technieken als dry hopping en dry kruiding - het toevoegen van ingrediënten na het kookproces - om het bier te verrijken. Dat daarbij ingrediënten zoals houtsnippers, of technieken zoals rijping op whiskyvaten gebruikt worden, schrikt niet af.

Dat sommige microbrouwers zich uitleven met nieuwe technieken, of zich baseren op buitenlandse brouwstijlen, lijkt hen geen windeieren te leggen. 'Kleine brouwerijen merken zeer weinig van de crisis in de sector. De consument kiest steeds vaker voor één à twee craft beers, in plaats van vijf of zes pilsjes,' vertelt Vantieghem.

Bent u benieuwd welke nieuwe brouwers er in uw buurt zijn? Op de kaart hieronder staan alle brouwerijen die er sinds 2010 opgericht zijn.