Volksjury buigt zich over Trumps onfrisse relatie met Moskou

Het onderzoek naar de banden van Team Trump met Moskou schakelt een versnelling hoger. Een grand jury heeft de eerste dagvaardiging uitgestuurd.

‘Ze proberen u te beroven van de leider die u gekozen hebt, met een vals verhaal’, reageerde president Trump op het nieuws dat speciaal aanklager Robert Mueller een grand jury heeft samengesteld om de relaties van Team Trump met Moskou te onderzoeken. Mueller, zo meldt Reuters, geeft geen commentaar op het bericht. Eerder vonden de Amerikaanse inlichtingendiensten bewijzen dat de Russen Trump wilden helpen winnen.

Trump deed er wat luchtig over tegenover fans in West Virginia: ‘Hebben jullie Russen gezien in West Virginia, Ohio of Pennsylvania. Zijn er hier vanavond Russen?’ Maar de aanstelling van een grand jury is een ernstige zaak. Zo’n volksjury kan mensen verplichten zich onder ede te laten ondervragen en kan documenten in beslag nemen. De burgers beslissen of de bewijslast die de onderzoekers vergaarden, zwaar genoeg is om iemand in verdenking te stellen.

Donald jr. in het vizier

Het is nog niet duidelijk aan wie de dagvaardiging was gericht. Maar een van Trumps advocaten verzekerde dat er geen onderzoek naar de president zelf loopt.

Muellers onderzoek zoomt sterk in op de ontmoeting van Donald jr., de zoon van de president, met een Russische advocate, die schadelijke informatie over Hillary Clinton zou bezitten. Die meeting vond plaats in juni vorig jaar, niet lang nadat Trump officieel de Republikeinse kandidaat was geworden. Mueller wil uitzoeken of Team Trump de Russen ertoe aanzette die informatie te lossen om zo Trumps kansen in de verkiezingen een flinke zet te geven.

De aanklager wil ook weten of de president op voorhand afwist van deze ontmoeting. Bovendien wordt het gedrag van verscheidene medewerkers van de president onder de loep genomen.

Geruchten gaan al enige tijd de ronde dat Trump Mueller de laan wil uitsturen. Om dat te voorkomen, hebben Republikeinse en Democratische senatoren donderdag samen twee wetsvoorstellen ingediend.