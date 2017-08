Moedig Oostende kan niet stunten tegen Marseille ondanks sterke partij

Het Europese avontuur van KV Oostende zit er op. Tegen Marseille speelde het — voor de tweede week op rij — een sterke partij, maar het kon de 4-2 achterstand uit de heenmatch niet meer ongedaan maken. Het bleef 0-0, ondanks een resem kansen aan beide kanten. Marseille trof tweemaal de paal, Mandanda hield de beste kans van KVO uit de netten met een wereldsave.

Net zoals de heenmatch stond Nicolas Lombaerts niet op het veld voor de komst van Marseille. Tomasevic en Rozehnal vormden het centrale duo achterin, Joseph Akpala kreeg de steun van Rezaeian en Musona op de flanken. Bij Marseille weinig verrassingen: Valère Germain, die in de heenmatch tweemaal scoorde, stond in de punt bij Marseille.

De thuisploeg begon complexloos aan de partij, maar had het niet onder de markt tegen een technisch sterk Marseille. Op het kwartier ontsnapte Oostende aan een tegendoelpunt toen Ocampos op aangeven van Germain al glijdend tegen de paal besloot. KVO antwoordde met een ingestudeerde hoekschop, maar Musona kon Mandanda niet echt bedreigen. Even later kreeg Musona een vrije schietkans na knap voorbereidend werk van Siani, maar een mislukte controle verkwanselde de kans.

Aan de overkant bleef het opletten voor Payet en een dreigende Germain. Eerst ranselde Proto een schot uit zijn doelvlak en even later bracht de paal voor de tweede keer redding. Proto reageerde gepast en redde de bal voor de doellijn. Maar de 0-0 halfweg was zeker verdiend. Yves Vanderhaeghe zag ook dat het ‘weireldploegsje’ goed speelde en bracht met Yassine El Ghanassy in de tweede helft nog wat meer aanvallende power tussen de lijnen. Een onzichtbare Rezaeian moest plaats ruimen.

Oostende begon het best aan de tweede helft en kreeg na tien minuten spelen dé kans op de 1-0. Berrier trapte een corner perfect in de zestien, Milic kopte staalhaard maar doelman Mandanda ranselde het leer miraculeus uit zijn netten met een wereldsave. Oostende bleef jagen op de openingsgoal en El Ghanassy dribbelde als vanouds, maar liet de netten helaas net niet trillen na een heerlijke dribbel in de zestien.

Hoe meer de tijd wegtikte, hoe meer ruimte er viel op het middenveld. Oostende maakte daar perfect gebruik van, het leek bij momenten een vaste klant op het Europese toernooi, maar scoren lukte helaas niet voor de Kustboys. Ondanks een méér dan verdienstelijke partij beet het de tanden stuk op het grote Marseille. Het Europese toernooi van Oostende eindigt zo na twee wedstrijden, maar het heeft zich wel getoond aan de voetbalwereld.