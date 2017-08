Tweeënhalf jaar cel voor Amerikaanse vrouw die vriend aanzette tot zelfmoord

Een rechtbank in de Amerikaanse staat Massachusetts heeft een 20-jarige vrouw donderdag veroordeeld tot tweeënhalf jaar cel, waarvan 15 maanden effectief. Ze wordt mee verantwoordelijk geacht voor de zelfmoord van haar toenmalige vriend en was eerder schuldig bevonden aan onvrijwillige doodslag.

Michelle Carter was 17 jaar toen ze in juli 2014 tientallen sms’jes verstuurde naar haar 18-jarige vriend Conrad Roy, die depressief was. In de berichtjes spoorde ze hem aan om zelfmoord te plegen. De jongeman werd later dood aangetroffen in zijn vrachtwagen vol koolstofmonoxide.

Volgens de verdediging van Carter waren het ‘vreselijke omstandigheden die ze volledig betreurt’, maar gebeurde een en ander op een moment in het leven van de tieners waarbij ze beiden kampten met mentale gezondheidsproblemen.

Carter riskeerde een maximumstraf van 20 jaar cel.

Mogelijk schept de zaak een wettelijk precedent. In Massachusetts bestaat geen wet die een persoon aanzetten tot zelfmoord strafbaar maakt.