‘Duitse ngo hielp mensensmokkelaars’

Contacten tussen Jugend Rettet en smokkelaars dreigen de reputatie van andere ngo’s te schaden.

De voorbije dagen is er verwarring ontstaan over de link tussen het onderzoek naar Jugend Rettet, een Duitse ngo die bootvluchtelingen redt, en een nieuwe Italiaanse gedragscode die ngo’s maandag hadden moeten ondertekenen. Jugend Rettet weigerde dat te doen, net als vijf andere ngo’s. Maar dat was niet de reden dat hun boot werd tegengehouden en gecontroleerd in de haven van Lampedusa. De boot van Jugend Rettet werd in beslag genomen in het kader van een gerechterlijk onderzoek.

Jugend Rettet wordt gezien als een radicalere organisatie dan de acht andere ngo’s die migranten en vluchtelingen redden in de Middellandse Zee tussen Italië en Libië. Nadat de grotere reddingsorganisatie Save the Children aangifte deed bij het Italiaans gerecht, maakten undercoveragenten beelden en geluidsopnames van contacten tussen Jugend Rettet en smokkelaars.

Op de videobeelden, die dateren van juni, is te zien hoe bemanning van een boot van Jugend Rettet drie smokkelboten terug slepen naar de Libische kust. Vermoedelijk zodat de smokkelaars ze opnieuw kunnen gebruiken. De Libische kustwacht kijkt toe en laat het gebeuren.

Andere ngo’s willen niet reageren op het lopend onderzoek tegen Jugend Rettet, maar maken zich wel zorgen over de negatieve beeldvorming over ngo’s die op hen allemaal dreigt af te stralen.



Gedragscode ngo’s



De vijf andere ngo’s die de gedragscode niet hebben ondertekend blijven ondertussen wel samenwerken met de Italiaanse autoriteiten. ‘De punten in de gedragscode die te maken hebben met mensensmokkel vormen geen probleem voor ons’, zegt Christof Godderis van Artsen Zonder Grenzen. ‘Wij opereren niet in de Libische wateren, geven volledige transparantie over onze financiering en zetten onze gps-signalen niet uit’, zegt Godderis. ‘We tekenen de code niet omdat we geen gewapende agenten aan boord kunnen toelaten.’



De tweede reden voor AZG om niet te tekenen is het verbod op overdrachten van migranten van de ene boot naar de andere. Als iedere halfvolle boot terug moet naar de haven verkleint dat hun capaciteit. Voorlopig heeft de weigering om te tekenen geen gevolgen. Twee boten van AZG hebben de voorbije twee dagen honderden migranten gered en overgedragen op andere boten. ‘Allemaal gecoördineerd door het maritiem centrum in Rome’, verzekert Godderis.



Italië besliste woensdag om in de Libische wateren samen te werken met de kustwacht om migranten tegen te houden. De zelfverklaarde maarschalk Khalifa Haftar, van het niet-erkende Libische Nationale Leger liet gisteren weten dat hij zich zal verzetten tegen hun komst.