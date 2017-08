Teuns opgetogen met vertrouwen van BMC: “Geweldig dat ze me zoveel vertrouwen geven”

Op de voorlaatste dag in de Ronde van Polen (WorldTour) wist Dylan Teuns (BMC) de leiderstrui af te snoepen van Peter Sagan (BORA-hansgrohe). “Maar het heeft wel moeite gekost”, aldus Teuns, die vrijdag een voorsprong van zes seconden verdedigt op eerste achtervolger Rafal Majka.

In een bergetappe die werd gewonnen door de Australiër Jack Haig (Orica-Scott) kwam Teuns samen met de andere favorieten als twaalfde over de finish. “Het was een zware dag met veel klimwerk”, vertelde Teuns na afloop. “Ik ben moe, maar dat zal iedereen wel zijn. De ploeg heeft vandaag schitterend werk geleverd voor mij. Het is geweldig dat ze zoveel vertrouwen in mij hebben. Toen mijn teammaats zich op kop zetten ging het tempo echt de hoogte in, dat voelde je.”

Uiteindelijk bleven er nog veertien renners over diep in de finale. “Veel renners moesten onmiddellijk lossen en dat was de bedoeling”, aldus Teuns. “We wilden de groep stevig uitdunnen in de finale en het zo Sagan moeilijk maken. Dat is gelukt. De leiderstrui dragen is altijd een leuk gevoel, maar het heeft wel veel moeite gekost om hem te bemachtigen. Het niveau ligt heel hoog en ik moest alles uit de kast halen. Met nog een rit te gaan ligt de top tien dicht bij elkaar. We zullen klaar moeten zijn om het af te maken.”