Jongste Boeing-pilote ooit: ‘Passagiers blijven vragen hoe het kan’

De Indiase pilote Anny Divya is met haar dertig lentes de jongste ter wereld die met een Boeing 777 vliegt. Maar ondanks haar jarenlange ervaring, geloven passagiers niet altijd dat ze écht piloot is. Ze hoort vaak dat ze ‘nog zo jong’ is ‘om met zo’n groot vliegtuig te vliegen’.

Het was allesbehalve evident voor Anny Divya (30) uit India om pilote te worden, ook al is het altijd haar droom geweest. ‘Ik kom uit Vijayawada, een klein stadje in het zuidoosten van India’, doet ze haar verhaal aan CNN. ‘Op mijn 17de trok ik helemaal alleen naar Uttar Pradesh, de drukst bevolkte stad van het land, om een vliegopleiding te volgen. Dat was echt een cultuurshock.’

Anny had problemen met de taal en er waren veel culturele verschillen. ‘Zelfs de manier waarop ik me kleedde was anders omdat ik uit een klein stadje kwam. De andere studenten in mijn richting kwamen uit goede steden en waren naar betere scholen geweest.’

Koste wat het kost

Het was een zware tijd voor Anny, maar door hard te werken slaagde ze erin om haar studie tot een goed einde te brengen. ‘Ik wou koste wat het kost piloot worden, dat was het enige wat ik wou. Dus ik was vastbesloten om dat doel te bereiken, ook al voelde ik me in het begin niet zo goed.’

Ook de steun van haar familie betekende veel voor de jonge vrouw. En ook dat was niet vanzelfsprekend, want de opleiding tot piloot betekende een serieuze hap uit het gezinsbudget. ‘Mijn ouders stonden voor de volle 100 procent achter mij, ook al was het financieel erg moeilijk voor hen om die opleiding te betalen.’

Op haar 19de rondde Anny de opleiding af. Ze kon meteen aan de slag bij Air India. ‘Ik deed veel ervaring op in die periode. Zo ben ik naar Spanje geweest om daar te oefenen. Ondertussen heb ik al 10 jaar op de teller staan als pilote van grote internationale vluchten.’

‘Nog zo jong’

Maar niet iedereen lijkt altijd te beseffen hoe ervaren de 30-jarige pilote is. ‘Als ik een vlucht verzorg, blijf ik de vraag krijgen of ik de piloot ben. Soms kunnen ze het echt niet geloven. “Maar ze is nog zo jong om al met zo’n groot vliegtuig te vliegen,” zeggen ze dan.’

Anny Divya blijft echter steeds hoger mikken. ‘Ik wil graag met nieuwe, meer geavanceerde vliegtuigen vliegen. En ik zou ook willen lesgeven. Ik vind het belangrijk om andere jonge meisjes te inspireren om in mijn voetsporen te treden.’