Vanden Bussche: burgemeester én bouwheer in Koksijde

De burgemeester van Koksijde Marc Vanden Bussche (Open VLD) ontwikkelt in zijn gemeente ook drie bouwprojecten, schrijft Apache vandaag.

De burgemeester van Koksijde, al 22 jaar de notaris Marc Vanden Bussche, bevestigt na onderzoek van Apache aan de nieuwssite dat hij betrokken is bij de ontwikkeling van vastgoedprojecten, zoals de bouw van een appartementencomplex, genaamd Beukenhof.

Hij zou dat doen met zijn bvba Domus Marcus, waarvan hij zaakvoerder is. Maar ook via twee andere bedrijven Skyline Europe en Belgian Land Company, die in handen zijn van een zakenpartner van Vanden Bussche. Domus Marcus en Skyline Europe zijn op hetzelfde adres gevestigd, en hebben een zeer gelijkaardig logo. Ze zouden dus nauw vervlochten zijn.

In de duinen

Andere bouwprojecten zijn La Vigie, een project met assistentiewoningen in de duinen van Koksijde vlak bij het strand en een golfterrein, en de Zuiderduin, ook assistentiewoningen. Dat laatste project is volgens Apache minstens op opmerkelijke manier tot stand gekomen. Het gemeentebestuur zou het terrein niet gekocht hebben, waarna Belgian Land Company dat wél deed. Maar op de openbare bouwvergunningsaanvraag staat te lezen dat het inmiddels in handen is van Domus Marcus, de burgemeester dus.

Conflict

Dat een burgemeester tegelijk vastgoedprojecten ontwikkelt, is opvallend. Het creëert minstens een context waarin een belangenconflict kan ontstaan, omdat een gemeentebestuur bouwvergunningen verleent.

Maar hij is niet de enige. Ook de burgemeester van Knokke, Leopold Lippens, is via het immobedrijf ‘Compagnie Het Zoute’, betrokken bij vastgoedprojecten. De familie Lippens richtte het bedrijf op, staat te lezen op de website. De dagelijkse leiding is nu in handen van Raymond en Maurice Lippens, twee neven.

Maar vast staat dat nauwe banden tussen politici en de vastgoedwereld politiek veel gevoeliger liggen dan vroeger. Geert Versnick, tot voor kort gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning, moest vorig jaar na het uitbreken van het Optima-schandaal opstappen als bestuurder bij Optima Group en vastgoedontwikkelaar Land Invest groep. Hij kwam ook in opspraak omdat dat hij zijn eetfestijn liet sponsoren door projectontwikkelaars.

Aan Apache laat Vanden Bussche weten dat hij niet mee beslist als ‘er over bouwvergunningen gesproken wordt’.

Vanden Bussche zit met zijn lokale partij ‘Lijst van de burgemeester’ stevig in het zadel. Die lijst bestaat uit leden van Open VLD en CD&V. Daarnaast heeft de N-VA één schepen, Rita Gantois. Het kamerlid reageerde kort met ‘geen commentaar’.