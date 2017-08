Maand cel voor Russische die schoenen aanhield in boeddhistische tempel Myanmar

Een Russische toeriste is door een rechtbank in Myanmar tot een maand cel veroordeeld omdat ze in een van de vele boeddhistische tempels in de voormalige koningsstad Pagan haar sandalen had aangehouden. Ze mocht in ruil ook een boete van 500.000 kyat (ongeveer 315 euro) boete betalen, maar ze verkoos haar straf in de gevangenis uit te zitten.