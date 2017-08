Tien pintjes halen? ‘Laat maximaal twee per keer toe’

Wordt het binnenkort onmogelijk voor onze noorderburen om je hele vriendengroep in een keer van bier te voorzien? Als het van het Nederlandse Instituut voor Alcoholbeleid STAP afhangt wel.

‘Organisatoren moeten overwegen om nog maar maximaal twee drankjes per bestelling mee te geven tijdens een evenement.’ Dat is een van de mogelijke maatregelen volgens het STAP om het aantal incidenten met dronken, jonge feestvierders terug te dringen.

‘Wettelijk mag een barman geen drank verkopen als duidelijk is dat de gekochte drank wordt doorgegeven aan een minderjarige’, stelt de woordvoerder van STAP aan het Algemeen Dagblad. ‘Nu is het voor een horecaman niet te doen om te weten voor wie al die drankjes zijn die hij schenkt.’

De oplossing is dan ook eenvoudig voor het STAP. Als de barman slechts twee drankjes mag aanbieden, heeft hij of zij veel sneller in de gaten voor wie de drank bedoeld is. Bij grote hoeveelheden drank is dat zo goed als onmogelijk.

Overreglementeren

VAD, het Vlaamse expertisecentrum voor alcohol en drugs, wordt niet warm van de nieuwe maatregel. 'We hebben het nog nooit overwogen, en zijn ook niet echt overtuigd', zegt directeur Marijs Geirnaert. 'Wij willen niet overreglementeren. We rekenen op een gedeelde verantwoordelijkheid.'

'Er zijn nu al lange wachtrijen op de grote festivals. De nieuwe maatregel is daarom ook moeilijk haalbaar voor de organisatoren.'

Gratis water

VAD zit wel al verschillende jaren samen met de organisatoren van de grote Belgische festivals. 'We pleiten voor het goedkoper maken van alcoholvrije dranken. Mensen kijken naar hun geld op een festival - ze hebben ook al een duur festivalticket gekocht. Daarom zetten we in op een aantrekkelijk aanbod aan alcoholvrije alternatieven.'

'We adviseren de festivalorganisatoren ook om gratis water aan te bieden. Niet alleen om de alcoholgebruiker te helpen, maar vooral om de druggebruikers de mogelijkheid te geven om te hydrateren.'

Het voorstel in Nederland komt er na enkele incidenten in Nederland. Zo stelde de burgemeester van Nijmegen na de Nijmeegse vierdaagsefeesten dat veel jongeren ‘dronken in de goot liggen en door hun ouders moeten worden opgehaald’. STAP wil met deze mogelijke maatregel de gemeenten aansporen om alcoholmisbruik tegen te gaan.