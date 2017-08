Van alle wereldburgers zijn Belgen de op vijf na grootste veelvraten. Er zijn nochtans veel manieren om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

De aarde kan de Belgische honger naar natuurlijke rijkdommen niet volgen. Vandaag al, op Earth Overshoot Day, hebben we meer hulpbronnen opgesoupeerd dan de natuur in een jaar kan aanmaken. Dat rekende het Global Footprint Netwerk uit. Dat doen we onder andere door overbevissing, te veel ontbossing en meer broeikasgassen de atmosfeer in te spuwen dan bossen kunnen opnemen.

Tot en met 1969 was onze ecologische voetafdruk niet groter dan de biocapaciteit, maar sindsdien zijn we ieder jaar meer gaan vergen van de aarde. Daar moet dringend iets aan gedaan worden, waarschuwen milieuorganisaties als For Good, dat een app ontwikkelde om je ecologische voetafdruk eenvoudig te berekenen.

Samen met adviesbureau CO2­logic berekende For Good welke inspanningen nodig zijn om de Europese klimaatdoelstellingen van 2030 te halen. Europa engageerde zich om de CO2-uitstoot gemiddeld met minstens 40 procent terug te dringen tegenover het niveau van 1990. Dat betekent dat elke Belg jaarlijks 2,04 ton minder moet uitstoten.

Dat lijkt moeilijker dan het is, klinkt het bij For Good. ‘Als de gemiddelde Belg één keer per week vegetarisch zou eten, één keer per week de auto in de garage zou laten staan en één vliegreis zou laten, dan halen we de Europese klimaatdoelstelling.’ En ook met deze tips kom je heel ver: