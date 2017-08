Nieuw type asfalt op Vlaamse snelwegen

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat de E313 tussen Hasselt-Zuid en Hasselt-Oost vanaf maandag 7 augustus renoveren. Daarvoor zal een nieuw type asfalt gebruikt worden.

Het gaat om een geluidsarm asfalt. Bedoeling is om hiermee de geluidsoverlast voor de omgeving te verminderen.‘De aannemer zal de volledige verharding, inclusief fundering, vervangen en als afwerking een geluidsarme toplaag plaatsen’, klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer. ‘Het zal de eerste keer zijn dat dit nieuwe type asfalt gebruikt wordt op een autosnelweg in Vlaanderen.’

In 2012 legde het Agentschap op de N19 in Kasterlee, als proefproject, een aantal stroken aan met verschillende types geluidsarm asfalt. ‘Op basis van de resultaten heeft het Agentschap een nieuw type asfalt gekozen dat nu voor de eerste keer op grotere schaal op een snelweg gebruikt zal worden’, klinkt het. In de loop van de volgende jaren zal het Agentschap de geluidswerende werking en de duurzaamheid ervan verder evalueren.

‘Door het gebruik van geluidsarm asfalt willen we de bron van het geluid aanpakken. Naast het motorgeluid produceert verkeer ook rolgeluid door het contact tussen de banden en het wegdek. Vanaf zeventig kilometer per uur klinkt dit geluid luider dan het motorgeluid. Deze toplaag zal het rolgeluid tussen de banden en het wegdek verminderen, vooral omwille van een fijnere oppervlaktetextuur dan een klassieke toplaag. Hierdoor ervaart de volledige omgeving de geluidsafname.’

Voorbereidende werken in het weekend

Ter voorbereiding op de werkzaamheden zal de aannemer tijdens de nachten van zaterdag 5 op zondag 6 augustus en zondag 6 op maandag 7 augustus onder andere de tijdelijke markeringen aanbrengen en signalisatie klaarzetten. ‘Hiervoor kan hij in beide richtingen tijdelijk één rijstrook innemen. Zodra deze voorbereidingen klaar zijn, zal het Agentschap het verkeer omzetten naar de tijdelijke inrichting.’

Ten laatste vanaf maandagochtend (05.00 uur) zal het verkeer door middel van doorsteken in de middenberm in beide richtingen over 2 versmalde rijstroken rijden.

‘Eerst zal de aannemer richting Antwerpen werken. Vervolgens start hij met de renovatie richting Luik. De op- en afritten blijven te allen tijde open. Aan de zijde van de werkzaamheden moeten weggebruikers wel rekening houden met verkorte in- en uitvoegstroken.’

De werkzaamheden zullen 2 maanden duren en zouden op 6 oktober klaar moeten zijn.