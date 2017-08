Twee van drie verdwenen Nederlanders teruggevonden in Turkije

De Nederlanders Derya en Bjorn Breukers die sinds vorige week vermist waren, zijn teruggevonden in de buurt van Ankara. De 21-jarige Joey Hoffman, die hen zou helpen met de bouw van een huis in een Turkse badplaats, is nog steeds vermist. ‘Hun verhaal blijft vaag’.

De Nederlander Joey Hoffman was in Turkije om zijn vrienden Derya en Bjorn Breukers te helpen met de bouw van een huis in de Turkse badplaats Silifke in het zuiden van Turkije. Op 8 juli stuurde hij een berichtje naar zijn familie dat hij een taxi zou nemen naar de luchthaven om terug te vliegen naar Nederland. Daarna is er niets meer van hem vernomen. Hoffman kwam niet opdagen voor zijn vlucht, maar werd pas op 17 juli officieel als vermist opgegeven.

Vanaf dat moment begon de Turkse politie samen met de Nederlandse een zoektocht naar Hoffman, maar hij was onvindbaar. De politie sprak op 21 julie met Derya en Bjorn, maar dat leidde niet tot een doorbraak.

Vorige week donderdag nam het verhaal een onverwachte wending toen ook Derya en Bjorn door hun familie als vermist werden opgegeven. De dubbele verdwijning riep onmiddellijk vragen op. In tegenstelling tot de paniek op sociale media rond de vermissing van Joey Hoffman, bleef het stil bij de vrienden en familie van het verdwenen koppel. De Volkskrant sprak maandag met een vriendin van het echtpaar die vertelde dat ze zelfs niet op de hoogte was van de verdwijning.

‘Een vaag verhaal’

Gisterenavond werden Derya en Bjorn Breukers na anderhalve week teruggevonden in de buurt van Ankara. De Nederlandse journalist Olaf Koens belde kort met Derya, maar die wilde geen commentaar kwijt. Ze zijn niet aangehouden, maar volgens Koens hebben ze wel een verklaring afgelegd in het Turkse politiekantoor. De Nederlandse politie sluit niet uit dat ze mogelijk betrokken zijn bij een misdrijf rond Hoffman en belooft de zaak grondig te onderzoeken.

Een journalist van de Volkskrant ging op zoek naar de bouwplannen van het echtpaar in Silifke, maar kon niets vinden. Lokale journalisten en aannemers hadden nog nooit van hen gehoord. ‘Silifke is nochtans een kleine stad’, schrijft de Volkskrantjournalist. ‘Het blijft een vaag verhaal’, concludeert hij.

De Turkse politie belooft om vandaag meer uitleg te geven.