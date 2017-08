‘VS zijn niet plan ander regime aan de macht te brengen in Noord-Korea’

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson heeft dinsdag benadrukt dat de VS niet van plan zijn om een regimewissel tot stand te brengen in Noord-Korea of om militaire actie te ondernemen tegen dat land. Tillerson stelde wel dat er een eind moet worden gemaakt aan de nucleaire ambities van Pyongyang.

'We proberen de Noord-Koreanen daarvan te overtuigen: we zijn niet jullie vijand, we zijn geen bedreiging voor jullie. Maar jullie vormen vormen wel een onaanvaardbare bedreiging voor ons en we moeten daarop antwoorden', verklaarde Tillerson.

De minister stelde dat de VS bereid zijn om ooit de dialoog met Noord-Korea aan te gaan. Maar dat heeft volgens hem pas zin als Noord-Korea afstand neemt van zijn nucleair wapenarsenaal. In afwachting daarvan moet de druk op het land worden opgevoerd, zo klonk het nog. Tillerson riep daarbij ook China op om zijn invloed aan te wenden.

Eerder op de dag had de Republikeinse senator Lindsey Graham nog gezegd dat de Amerikaanse president Donald Trump bereid is om een oorlog met Noord-Korea aan te gaan.

Noord-Korea had vrijdag nog een tweede test uitgevoerd met een intercontinentale raket, die in staat zou zijn om doelwitten in de VS te raken. De VS hebben de tests fel veroordeeld.

De regimegetrouwe China Daily schreef woensdag ondertussen dat Trump zich 'vergist' als hij zegt dat Peking alleen de kwestie kan oplossen. China voelt zich onheus behandeld als de Amerikaanse president zegt dat Peking niets heeft gedaan.