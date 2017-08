‘Borstvoeding moet les zijn in lagere school'

Om borstvoeding te promoten, zijn nieuwe initiatieven nodig zoals kinderen op school lesgeven over moedermelk en de voordelen daarvan. Dat zegt vroedvrouw Serena Debonnet in Het Nieuwsblad. De lessen dienen als tegengewicht voor wat kinderen op tv en in speelgoedwinkels zien. 'Borstvoeding moet de normaalste zaak ter wereld worden.'

'Als je aan jonge kinderen vraagt hoe baby’s eten krijgen, dan antwoorden de meesten dat dat met een flesje gebeurt. Ze lijken amper te weten dat er ook zoiets als borstvoeding bestaat. Nochtans is het iets heel normaal.' Dat zegt Serena Debonnet, vroedvrouw en coördinator van een project van de FOD Volksgezondheid dat moedermelk promoot in Belgische ziekenhuizen. Zij pleit ervoor om kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met borstvoeding. 'Dat zou vaste prik moeten zijn in de lagere school.'

De oproep komt er niet toevallig nu. Tijdens de Wereld Borstvoeding Week – van 1 tot 7 augustus – vragen experts in de hele wereld meer aandacht voor het belang van moedermelk. Ook in Vlaanderen is er ruimte voor beterschap. De officiële aanbeveling is om zes maanden uitsluitend borstvoeding te geven. Uit cijfers van Kind & Gezin blijkt echter dat na zes weken meer dan de helft van de Vlaamse baby’s al (deels) is overgeschakeld op flesvoeding. In Noorwegen, waar ouders langer thuisblijven na de bevalling, houden zeven op de tien mama’s het minstens een halfjaar vol.

In Groot-Brittannië liggen de cijfers dan weer nog een stuk lager dan bij ons. Ook de Britse vereniging van kinderartsen raadt scholen daarom aan lessen borstvoeding te organiseren. 'Als vrouwen hun baby’s niet kunnen of willen zogen, moeten we dat respecteren', schrijven de pediaters. 'Maar tegelijk moeten we als samenleving alle barrières wegnemen.' Een gebrek aan vertrouwdheid met borstvoeding is er daar één van.

Debonnet verwijst naar een reeks workshops die ze zelf jaren geleden gaf. Ze ging toen langs in verschillende scholen en bracht onder meer een mama mee die borstvoeding gaf. Met gevulde bh’s mochten de kinderen zelf aan de slag. 'Negatieve reacties van scholen of ouders kwamen er niet.'

De lessen zijn niet bedoeld om van naaldje tot draadje uit te leggen hoe borstvoeding in zijn werk gaat. Wel om kinderen ermee vertrouwd te maken en te informeren over de voordelen. 'Een boodschap die ze lang meedragen.'