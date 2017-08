Caleb Ewan heeft de vierde rit in de Ronde van Polen gewonnen. De Australiër van Orica-Scott was na 238 kilometer tussen Zawiercie en Zabrze de snelste in een massasprint. Hij was sneller dan Danny van Poppel en Peter Sagan. Die laatste blijft leider in het algemene klassement, voor onze landgenoot Dylan Teuns.