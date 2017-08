Charleroi presenteert internationaal TakeOff tornooi in Spiroudôme

Charleroi presenteert op 8, 9 en 10 september en in de Spiroudôme de allereerste editie van het internationaal TakeOff tornooi. Een samenwerking van de basketbalclub met de luchthaven van Charleroi. Naast Spirou Charleroi nemen AEK Athene (Griekenland), Minsk (Wit-Rusland) en Bayreuth (Duitsland) deel. Er is ook een vrouwentornooi op hetzelfde tijdstip in de Spiroudôme en met Belgisch kampioen en bekerwinnaar Castors Braine, Ekaterinburg (Rusland, club van Emma Meesseman), Praag (Tsjechië) en het Franse Villeneuve d’Ascq. Castors Braine werkt komend seizoen de wedstrijden in het kader van de Euroleague (Champions League bij de vrouwen) in de Spiroudôme van Charleroi af.