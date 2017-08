Tegen jezelf praten vermindert stress

Praat je soms tegen jezelf, doe het dan in derde persoon. Op die manier kun je stress verminderen. Dat blijkt althans uit een studie van twee universiteit in Michigan in de Verenigde Staten, verschenen in het vakblad Nature.

Een team wetenschappers onder leiding van professors Jason Moser en Ethan Krossdeed enkele experimenten met een groep proefpersonen. In het eerste kregen de deelnemers een reeks foto’s te zien die hen stress bezorgde. Vervolgens moesten ze zowel in de ik-persoon als in de derde persoon reageren op de beelden. Tijdens de test werd de hersenactiviteit van de individuen gemeten. In een tweede experiment moesten alle deelnemers terugdenken aan een pijnlijke gebeurtenis uit hun verleden, om er daarna op dezelfde manier over te vertellen.

Wat blijkt? De hersenactiviteit die verantwoordelijk is voor het sturen van emoties, daalde wanneer de proefpersonen over zichzelf praatten in de derde persoon. Het fenomeen is logisch te verklaren. Volgens de wetenschappers ga je jezelf vanop een afstand bekijken als je in de derde persoon praat. Daardoor ga je het eigen doen en laten meer beoordelen als de acties van een ander.

Anders gezegd: je zet de situatie van je af, krijgt meer controle over je emoties en dat leidt tot meer rust in je hoofd en uiteindelijk minder stress. Hoe dat precies in zijn werk gaat, moet verder onderzoek uitwijzen.