Eeuwenoud standbeeld in Cambodja ontdekt

Cambodjaanse archeologen hebben bij opgravingen nabij trekpleister Angkor Wat een twee meter groot standbeeld blootgelegd dat vermoedelijk ooit ‘waakte’ over een ziekenhuis.

In juni van dit jaar ontdekten archeologen onder de jungle van Cambodja, in de buurt van het wereldberoemde tempelcomplex Angkor Wat, de sporen van verschillende steden tussen 900 en 1.400 jaar oud. Ze vonden de sporen op beelden die ze maakten met een lidar, een lichtradar. Sindsdien is men er volop mee bezig alles voorzichtig bloot te leggen.

Afgelopen zaterdag trof men op 40 centimeter diepte een immens zandstenen standbeeld aan. De archeologen vermoeden dat het om een standbeeld uit de twaalfde of dertiende eeuw gaat, dat allicht ‘waakte’ over het ziekenhuis van de oude hoofdstad van het Khmer-rijk.

De armen en benen van het standbeeld bleken afgebroken, maar voorts verkeerde het standbeeld in uitzonderlijk goede conditie. ‘Dit is de belangrijkste opgraving sinds de ontdekking van twee Boeddha’s in 2011’, aldus een woordvoerder van de site.

