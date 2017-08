Clément Venturini, winnaar Vierdaagse van Duinkerke, tekent voor AG2R

De Franse renner Clément Venturini (23) stapt van Cofidis over naar AG2R La Mondiale. Hij wordt ploegmaat van Belgisch kampioen Olivier Naesen, die er al eerder verlengde tot eind 2020.

“Clément won op zijn 23e de Vierdaagse van Duinkerke, wat een bewijs is van zijn waarde”, zegt teammanager Vincent Lavenu dinsdag op de website van AG2R. “Hij is een jonge renner met een mooie toekomst die snel is in de sprint en ook uit de hoek kan komen als puncher.”

Venturini (1m65) is bezig aan zijn vierde profseizoen bij Cofidis. Naast de Vierdaagse van Duinkerke (2017) staan op zijn erelijst twee ritzeges in de Ronde van Oostenrijk (2016 & 2017). Hij is ook regerend Frans kampioen veldrijden. “Maar de weg krijgt mijn prioriteit. Daar wil ik progressie maken”, verzekert Venturini.