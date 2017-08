Vanaf woensdag verbruiken we natuurlijke rijkdom van toekomstige generaties

Earth Overshoot Day, de dag dat we de draagkracht van de aarde overschrijden, valt dit jaar op woensdag 2 augustus, of 6 dagen eerder dan in 2016 en 11 dagen eerder dan in 2015. Dat betekent dat we, op iets meer dan 7 maanden, verbruikt hebben wat de aarde op 1 jaar kan produceren en dat we de komende maanden op het kapitaal van de planeet moeten teren.

Elk jaar berekent het Global Footprint Network de Earth Overshoot Day: de dag wanneer de menselijke consumptie van natuurlijke hulpbronnen de capaciteit van wat de aarde in één jaar tijd kan produceren, overschrijdt. Deze datum symboliseert de uitputting van het ‘natuurlijk budget’ dat we jaarlijks beschikbaar hebben: we stoten meer koolstofdioxide uit dan onze bossen en onze oceanen kunnen absorberen, we halen meer vis uit de zee en kappen meer bomen dan er jaarlijks kunnen bijgroeien.

De dag valt elk jaar vroeger. In 1970 was dat nog 23 december, om de jaren daarna gestaag naar voor te schuiven: 3 november in 1980, 13 oktober in 1990, 4 oktober in 2000, 3 september in 2005 en 28 augustus in 2010.

De uitstoot van CO2 is de belangrijkste factor bij de overschrijding. Volgens het Global Footprint Network is die goed voor 60 pct van onze globale ecologische voetafdruk.