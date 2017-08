Jelle Van Damme: “Mijn kinderen huilen als ik met ze praat op FaceTime, dat is hard”

Antwerp hoopt nog deze maand Jelle Van Damme te kunnen losweken bij LA Galaxy. De verdediger wil na anderhalf jaar terug naar België om dichter bij zijn kinderen te zijn. “Als ik aan mijn kids denk, dan wil alleen maar terugkeren”, stelt Van Damme in een interview met de website van de Major League Soccer.

Van Damme is sinds januari 2016 aan de slag bij Galaxy, waar hij inmiddels is gepromoveerd tot aanvoerder. De 31-voudige Rode Duivel heeft het naar zijn zin in Californië, maar om familiale redenen overweegt hij de Amerikaanse zon in te ruilen voor de heimat. Met zijn ex Elke Clijsters heeft hij twee kinderen, zoon Cruz (7) en dochter Cleo (6), die hij door zijn Amerikaans voetbalavontuur amper ziet.

“Als ik aan mezelf denk, dan zit ik goed in LA. Als ik aan mijn kids denk, dan wil ik alleen maar terugkeren”, legt Van Damme uit op de website van de Major League Soccer (MLS), zoals de Amerikaanse competitie heet. “Mijn kinderen zijn zes en zeven. Ze hebben een leeftijd bereikt waarop ze aan de telefoon steeds zeggen hoe erg ze jou missen en jou nodig hebben. Op Face Time heb je gesprekken terwijl ze huilen. Dat is hard. Dus ik overweeg het (een terugkeer, red) zeker. Enkele ploegen in België tonen interesse. Meer kan ik voorlopig niet zeggen. Mogelijk volgt er meer nieuws in de komende dagen.”

De interesse van Antwerp in Van Damme dateert al van vóór de komst van Luciano D’Onofrio naar de club. In mei gooide de Great Old al eens een lijn uit, maar Van Damme liet verstaan dat zijn club hem niet midden in het seizoen wilde laten vertrekken. Het seizoen in de Amerikaanse Major League Soccer loopt van maart tot oktober.