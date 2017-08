Verzet van Artsen Zonder Grenzen tegen Italiaanse ‘reddingscodes’

Bij gebrek aan betere alternatieven verstrengde Italië de regels voor hulporganisaties die migranten van de verdrinkingsdood redden. Maar Artsen zonder Grenzen en verschillende andere ngo’s ondertekenen dat charter niet. ‘Dit druist in tegen fundamentele humanitaire principes van onafhankelijkheid en neutraliteit.’

Vorige maand besliste een Europese Ministerraad om een gedragscode te lanceren voor ngo’s die migranten redden van de verdrinkingsdood. Dat voorstel kwam er nadat Italië aan de alarmbel had getrokken over de vele Afrikaanse vluchtelingen die naar Europa proberen komen. ‘Wij kunnen het niet meer de baas’, zei minister Marco Minniti toen.

Die gedragscode is er nu, maar de prominente ngo Artsen zonder Grenzen (AZG) zal die niet ondertekenen. ‘Wij nemen al alle relevante internationale en maritieme wetgeving in acht’, stelt Annemarie Loof van Artsen Zonder Grenzen. Maar volgens een persbericht zijn er meerdere bepalingen in de gedragscode die ‘de effectiviteit en capaciteit van de huidige zoek- en reddingsacties inperken, met mogelijk zeer ernstige humanitaire gevolgen’.

Minder boten, meer agenten

Het gaat onder andere om de bepaling dat de organisaties eerst naar een veilige haven moeten varen met de vluchtelingen, in plaats van ze over te zetten op een ander reddingsschip. Voor AZG is dat een onnodige beperking. Het Maritieme Reddingscoördinatiecentrum (MRCC) heeft trouwens zelf altijd gevraagd om geredde migranten over te zetten op andere boten, om tijd te winnen. Het heeft dergelijke acties ook altijd gecoördineerd.

Een andere bepaling zegt dat er gerechtelijke politie mee moet op de reddingssloepen. Voor AZG druist de aanwezigheid van agenten in tegen fundamentele principes van onafhankelijkheid, neutraliteit en onpartijdigheid. ‘Dit onderwerpt hulporganisaties aan de politieke belangen van een EU-lidstaat. AZG kan dat niet accepteren, omdat dit een directe impact heeft op toegang tot mensen in nood.’

AZG citeert de eigen humanitaire en medische ethiek. Wie in België de eed van Hippocrates aflegt moet beloven om ‘boven alles voor patiënten te zorgen’, ‘de houding tegenover patiënten niet te laten beïnvloeden door politieke overtuiging, sociale stand of nationaliteit’, en ‘het leven en de menselijke waardigheid te eerbiedigen’.

Ook het Duitse Sea-Watch, Sea-Eye, Jugend Rettet en het Franse SOS Méditerranée zullen de code niet ondertekenen.

Aanzuigeffect ontkracht

Een gedragscode was niet de enige optie. Italië vroeg de Europese lidstaten om solidair te zijn en meer havens open te stellen voor vluchtelingen. Zo zou niet alleen Italië de lasten van de opvang delen. Maar dat voorstel werd van tafel geveegd. ‘EU-lidstaten moeten erkennen dat Italië nu bewonderenswaardige inspanningen doet, terwijl andere lidstaten niet thuis geven’, zegt AZG.

In de eerste zes maanden van 2017 voerden ngo’s 35 procent uit van alle reddingsoperaties in de Middellandse Zee. Artsen zonder Grenzen zelf bracht 16 000 vluchtelingen in veiligheid. Het aanzuigeffect van die reddingen is al meermaals aangehaald door rechtse politici, maar telkens ontkrachtdoor wetenschappelijk onderzoek.