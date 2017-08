Belangrijke Venezolaanse oppositieleden gearresteerd

De Venezolaanse inlichtingendiensten (SEBIN) hebben dinsdagochtend de twee belangrijke leden van de oppositie gearresteerd. Dat hebben de families van de twee mannen, Leopoldo Lopez en Antonio Ledezma, gemeld. De twee waren al onder huisarrest geplaatst.

‘Ze hebben Leopoldo net bij hem thuis opgehaald. We weten niet waar hij is of waar ze hem naartoe hebben gebracht’, tweette de echtgenote van Lopez. De kinderen van Ledezma lieten eveneens weten dat de SEBIN hun vader meenam. Op videobeelden is te zien dat het niet zonder slag of stoot verliep.

Lopez werd in 2014 tot bijna 14 jaar cel veroordeeld vanwege het aanzetten tot geweld bij de regeringsprotesten van 2014. Hij verliet de gevangenis op 8 juli en werd onder huisarrest geplaatst vanwege zijn slechte gezondheidstoestand. Hij had enkele maanden geleden het leger, dat de president steunt, opgeroepen om zich te verzetten tegen de bevelen die bedoeld zijn om de Venezolaanse bevolking te onderdrukken, en zo de grondwet te verdedigen.

Op 26 juli riep hij het leger bovendien op om de grondwetgevende vergadering, waarover zondag gestemd werd, niet te erkennen. In een videoboodschap riep hij de Venezolanen bovendien op te manifesteren tegen de regering. De oppositie beschouwt de constituante als een manier voor president Nicolas Maduro om zich vast te klampen aan de macht, het parlement omver te werpen en presidentsverkiezingen te vermijden.

Ledezma, de burgemeester van de hoofdstad Caracas, staat onder huisarrest wegens vermoedelijke samenzwering en het aanzetten tot geweld.

Monddood

Nicolás Maduro laat er dus écht geen gras over groeien. Kort nadat zondagavond de uitslag van de omstreden verkiezingen was meegedeeld, zei de president dat de onschendbaarheid van de vorige parlementsleden zal worden opgeheven. Hij zei ook dat er maatregelen zullen volgen tegen de openbare aanklager (een van zijn felste tegenstanders), tegen de leiders van de oppositie en de private media.

Het is de bedoeling dat het nieuwe parlement dat de grondwet kan hervormen, binnen de 72 uur samenkomt en onmiddellijk begint te werken. Dat is de wijze waarop de Venezolaanse leider de oppositie in zijn land monddood wil maken.